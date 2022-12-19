Омич выплатил более 1 млн рублей, как только судебные приставы пришли к его родителям

По сообщению, пресс-службы ГУФССП России по Омской области, в отдел судебных приставов поступил документ о взыскании с 36-летнего омича более 1,1 млн рублей в пользу налоговой службы. Мужчина долгое время не платил налог на доходы физических лиц и налог на имущество.
Омичу ограничили право выезда за пределы РФ, а также запретили осуществлять регистрационные действий с движимым имуществом.
В ходе проверки у должника выявили пять автомобилей: Mitsubishi Outlander, Volkswagen Touareg, Datsun on-DO и два автомобиля марки Mercedes-Benz.
Сотрудники ГУФССП прибыли по адресу регистрации должника, чтобы наложить арест на один из его автомобилей, однако не застали мужчину дома. Сотрудники ведомства выяснили, что по указанному адресу проживает отец должника. Узнав о том, что его неисполнительность в отношении налогов коснулась и родителей, омич изменил отношение к уплате платежей.
В итоге, через два дня омич самостоятельно пришел в отдел судебных приставов и предоставил все платежные квитанции.