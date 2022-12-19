Омич выплатил более 1 млн рублей, как только судебные приставы пришли к его родителям

Сотрудники ГУФССП прибыли по адресу регистрации должника, чтобы наложить арест на один из его автомобилей, однако не застали мужчину дома. Сотрудники ведомства выяснили, что по указанному адресу проживает отец должника. Узнав о том, что его неисполнительность в отношении налогов коснулась и родителей, омич изменил отношение к уплате платежей.