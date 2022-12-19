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Названы сроки, когда завершится ремонт омского ТЮЗа

Сегодня, 06:38
Фото: минкульт Омской области

Омский ТЮЗ собираются отремонтировать к осени 2023 года

Глава омского минкульта Юрий Трофимов рассказал подробности о капремонте омского ТЮЗа.

Министр культуры Омской области Юрий Трофимов рассказал, как проходит капремонт омского ТЮЗа. Ремонтные работы проводит ООО «Стройцентр-Иркутск». По словам главы ведомства, рабочие демонтировали облицовочную плитку, отремонтировали фасад, утеплили его и приступили к облицовке, сообщает Ngs55.

Также строители отремонтировали крышу, заканчивают остекление витражей. Они смонтировали инженерные системы и коммуникации, приступили к внутренним работам, занимаются монтажом систем видеонаблюдения и подсветки фасада.

Дату открытия пока не называют. Но предварительно оно запланировано на осень. Напомним, что по условиям контракта ремонт должен завершиться к сентябрю 2023 года.

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#Город#Культура#Новости#Омск#Капремонт#ТЮЗ#Театр#Вероника Жукова
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