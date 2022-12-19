Названы сроки, когда завершится ремонт омского ТЮЗа

Министр культуры Омской области Юрий Трофимов рассказал, как проходит капремонт омского ТЮЗа. Ремонтные работы проводит ООО «Стройцентр-Иркутск». По словам главы ведомства, рабочие демонтировали облицовочную плитку, отремонтировали фасад, утеплили его и приступили к облицовке, сообщает Ngs55.
Также строители отремонтировали крышу, заканчивают остекление витражей. Они смонтировали инженерные системы и коммуникации, приступили к внутренним работам, занимаются монтажом систем видеонаблюдения и подсветки фасада.
Дату открытия пока не называют. Но предварительно оно запланировано на осень. Напомним, что по условиям контракта ремонт должен завершиться к сентябрю 2023 года.