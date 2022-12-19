Не справился с управлением. На трассе в Омской области нашли «перевертыша»

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила о ДТП на Черлакском тракте.
В 02:20 в Госавтоинспекцию поступило сообщение, что на трассе перевернулся автомобиль. Прибывшие на место аварии сотрудники выяснили, что 26-летний водитель автомобиля Honda ехал по Черлакскому тракту от СТ «Звездочка» и не справился с управлением.
После кульбита автомобиль опрокинулся прямо на проезжую часть. Сотрудники установили, что мужчина за рулем был с признаками опьянения, хотя от освидетельствования он отказался. В салоне он был один.
Водителя доставили в больницу, а за отказ от освидетельствования возбудили административное дело по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Все обстоятельства случившейся аварии сотрудники установят в ходе проверки.
Напомним, что водителям следует быть осторожными в связи с непогодой, гололедицей и наносами снега. Это не первое ДТП за сутки в области, когда водитель не справился с управлением: