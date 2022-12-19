На севере Омской области запустили важные газораспределительные станции

По сообщению правительства Омской области, сегодня, 19 декабря, в Омской области запустили газораспределительные станции «Валуевская» и «Налимовская».
Благодаря этому открылась возможность подключения к природному газу более 600 домов в восьми населенных пунктах, а также семи котельных для социально значимых объектов.
«Сегодня Тюкалинский и Называевский районы Омской области принимают эстафету газа. Благодаря окончанию строительства новых газораспределительных станций сотни семей смогут пользоваться экономичным и экологичным видом топлива», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Омск» и АО «Омскоблгаз» Евгений Еловик.
Отметим, что на 2021–2025 годы предусмотрено строительство 255 км магистральных газопроводов, 364 км межпоселковых газопроводов, а также 7 газораспределительных станций.
Напомним, ранее жители Омской области несколько лет подряд по время сильных морозов оставались без газа. Теперь же омичей ждут долгожданные перемены.