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На севере Омской области запустили важные газораспределительные станции

Сегодня, 13:46
Фото: Правительство Омской области
Теперь к природному газу можно будет подключить более 600 домов в восьми населенных пунктах.

По сообщению правительства Омской области, сегодня, 19 декабря, в Омской области запустили газораспределительные станции «Валуевская» и «Налимовская».

Благодаря этому открылась возможность подключения к природному газу более 600 домов в восьми населенных пунктах, а также семи котельных для социально значимых объектов.

«Сегодня Тюкалинский и Называевский районы Омской области принимают эстафету газа. Благодаря окончанию строительства новых газораспределительных станций сотни семей смогут пользоваться экономичным и экологичным видом топлива», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Омск» и АО «Омскоблгаз» Евгений Еловик.

Отметим, что на 2021–2025 годы предусмотрено строительство 255 км магистральных газопроводов, 364 км межпоселковых газопроводов, а также 7 газораспределительных станций.

Напомним, ранее жители Омской области несколько лет подряд по время сильных морозов оставались без газа. Теперь же омичей ждут долгожданные перемены.

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#Юлия Бармина#Общество#Новости#Омская область#Газ#Газификация
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