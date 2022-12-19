Лидеры Евросоюза обсуждают снижение потолка цен на газ

Корреспонденты The American Conservative пишут, что Вашингтон готов пойти на уступки Кремлю по Донбассу и Крыму. Осведомленный источник утверждает, что Соединенные Штаты «надавили» на украинского президента Владимира Зеленского, и именно по этой причине уже в ближайшее время следует ждать кардинальных перемен.