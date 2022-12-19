Общественная служба новостей пишет об этом со ссылкой на авторитетное информагентство Bloomberg. С соответствующей инициативой выступила ранее Чехия, председательствующая в Совете ЕС.
Чешские власти предлагают снизить потолок цены на российское «голубое» топливо до 188 евро за МВт.ч. Напомним, Еврокомиссия настаивала на потолке в 275 евро.
Иностранные аналитики акцентировали внимание на том, что речь идет в данном случае об очередном инструменте попытки санкционного давления на Москву в связи с военной спецоперацией на территории Украины.
Активные боевые действия идут в настоящее время на всей линии соприкосновения огня. Из прогнозов политолога Михайлова следует, что дальнейшие действия военнослужащих ВС РФ приведут ВСУ к катастрофе. Их положение становится все хуже, поскольку российская армия не прекращает массированные наступления.
Корреспонденты The American Conservative пишут, что Вашингтон готов пойти на уступки Кремлю по Донбассу и Крыму. Осведомленный источник утверждает, что Соединенные Штаты «надавили» на украинского президента Владимира Зеленского, и именно по этой причине уже в ближайшее время следует ждать кардинальных перемен.