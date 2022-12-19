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«Ком в горле». В Омске врачи вырезали из груди мужчины опухоль размером с яблоко

Сегодня, 08:56
Фото: минздрав Омской области

В Омске врачи вырезали опухоль из груди мужчины

Новообразование мешало омичу жить, но он не догадывался, что это опухоль.

В пресс-службе минздрава Омской области поделились результатами успешной операции, которую провели 60-летнему мужчине на грудном отделе. Омич пожаловался врачам на необычное ощущение: во время проглатывания пищи ему казалось, что где-то глубоко в горле мешает комок.

При обследовании у мужчины в груди нашли опухоль около 7 сантиметров в диаметре. Она располагалась на уровне верхней трети пищевода и давило на него, нарушая физиологическое расположение органа. После компьютерной томографии с контрастированием мужчину направили на операцию.

«Мы провели торакоскопическую операцию, то есть через маленький разрез в несколько сантиметров удалили опухоль. Использование эндоскопической стойки и гармонического скальпеля позволило произвести эту операцию практически без кровопотери, физиологические функции пищевода были сразу же пришли в норму», — рассказал врач-онколог хирургического торакального отделения Клинического онкологического диспансера Азат Ибраев.

Несмотря на пожилой возраст, омичу понадобилось всего 5 дней на восстановление. Мужчину отпустили домой, на его теле остался лишь небольшой шрам. Гистологическое исследование показало, что опухоль была доброкачественная, что значительно снизило риски повторного возникновения опухоли.

В министерстве здравоохранения добавили, что оборудование, которым проводятся такие малотравматичные операции, было получено диспансером в 2020 году в рамках национального проекта «Здравоохранение».

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Операция#Врач#Помощь#Медицина
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