«Ком в горле». В Омске врачи вырезали из груди мужчины опухоль размером с яблоко

При обследовании у мужчины в груди нашли опухоль около 7 сантиметров в диаметре. Она располагалась на уровне верхней трети пищевода и давило на него, нарушая физиологическое расположение органа. После компьютерной томографии с контрастированием мужчину направили на операцию.