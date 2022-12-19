Омский суд не стал менять решение УФАС в деле минздрава и «НьюМедТеха»

Пресс-служба УФАС Омской области сообщила, что «НьюМедТех» проиграл еще одну апелляцию. Суд признал решение антимонопольной службы законным. Дело в отношении областного Минздрава и ООО «НьюМедТех» получило подтверждение в третий раз.
Напомним, что УФАС выявили во взаимоотношениях омского Минздрава при Солдатовой и компании поставщика оборудования антиконкурентный сговор. Компания получила 5 млн рублей за оборудование во время пандемии, но контракт был заключен без соблюдения закона о конкуренции и обоснования высокой стоимости закупки не проводилось.
«НьюМедТех» не согласился с тем, что это был контракт «для своих», сначала обращался с апелляцией в вышестоящую коллегию антимонопольной службы, а затем и в 2 суда. Ни одна из инстанций жалобу не поддержала. Также и омский Минздрав не смог «отбиться» в судах от дел предыдущего министра.