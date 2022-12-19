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Омский суд не стал менять решение УФАС в деле минздрава и «НьюМедТеха»

Сегодня, 11:49
Фото: 1MI
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Апелляционный суд подтвердил сговор в закупках при Солдатовой

Пощады не случилось. «НьюМедТех», поставлявший Омску оборудование при Ирине Солдатовой, проиграл апелляцию. Решение омского УФАС признали законным.

Пресс-служба УФАС Омской области сообщила, что «НьюМедТех» проиграл еще одну апелляцию. Суд признал решение антимонопольной службы законным. Дело в отношении областного Минздрава и ООО «НьюМедТех» получило подтверждение в третий раз.

Напомним, что УФАС выявили во взаимоотношениях омского Минздрава при Солдатовой и компании поставщика оборудования антиконкурентный сговор. Компания получила 5 млн рублей за оборудование во время пандемии, но контракт был заключен без соблюдения закона о конкуренции и обоснования высокой стоимости закупки не проводилось.

«НьюМедТех» не согласился с тем, что это был контракт «для своих», сначала обращался с апелляцией в вышестоящую коллегию антимонопольной службы, а затем и в 2 суда. Ни одна из инстанций жалобу не поддержала. Также и омский Минздрав не смог «отбиться» в судах от дел предыдущего министра.

Омский арбитражный суд подтвердил сговор в закупках при Солдатовой
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#Дарья Зыкова#Омск#Город#Суд#Апелляция#Коронавирус#Новости#Омская область#Ирина Солдатова#УФАС#Закупки#Контракты
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