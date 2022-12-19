Focus Technologies: В Санкт-Петербурге и Москве упал интерес к торговым центрам

Рост демонстрирует также доля пустых площадей в торговых центрах. В Москве этот показатель вырос с девяти до 12 процентов. По прогнозам специалистов, к концу уходящего года доля неиспользуемых площадей может достичь 16-17 процентов, пишет Общественная служба новостей.