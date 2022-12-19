Focus Technologies: В Санкт-Петербурге и Москве упал интерес к торговым центрам

Рост демонстрирует также доля пустых площадей в торговых центрах. В Москве этот показатель вырос с девяти до 12 процентов. По прогнозам специалистов, к концу уходящего года доля неиспользуемых площадей может достичь 16-17 процентов, пишет Общественная служба новостей.
Эксперты полагают, что тенденция вполне может измениться под воздействием предновогоднего повышения спроса. В течение ближайших недель россияне будут чаще посещать магазины и будут тратить больше денег. Однако, с точными предсказаниями относительно поведения потребителей аналитики затрудняются.
Роскачество ранее обнародовало данные статистики, свидетельствующие о том, что россияне в последнее время все чаще заказывают подержанные товары на маркетплейсах. Причиной специалисты назвали сбои в поставках. Наши соотечественники предпочитают приобретать на вторичном рынке быттехнику.
Активно формирующийся вторичный рынок сделает возможной замену той части ассортимента, которая недоступна для граждан в связи с санкционными мерами.