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Focus Technologies: В Санкт-Петербурге и Москве упал интерес к торговым центрам

Сегодня, 07:06
Торговые центры Санкт-Петербурга и Москвы зафиксировали резкий спад посещаемости в период с 5 по 11 декабря уходящего года. Таковы данные, представленные аналитиками Focus Technologies.

Рост демонстрирует также доля пустых площадей в торговых центрах. В Москве этот показатель вырос с девяти до 12 процентов. По прогнозам специалистов, к концу уходящего года доля неиспользуемых площадей может достичь 16-17 процентов, пишет Общественная служба новостей.

Эксперты полагают, что тенденция вполне может измениться под воздействием предновогоднего повышения спроса. В течение ближайших недель россияне будут чаще посещать магазины и будут тратить больше денег. Однако, с точными предсказаниями относительно поведения потребителей аналитики затрудняются.

Роскачество ранее обнародовало данные статистики, свидетельствующие о том, что россияне в последнее время все чаще заказывают подержанные товары на маркетплейсах. Причиной специалисты назвали сбои в поставках. Наши соотечественники предпочитают приобретать на вторичном рынке быттехнику.

Активно формирующийся вторичный рынок сделает возможной замену той части ассортимента, которая недоступна для граждан в связи с санкционными мерами.

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