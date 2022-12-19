Эксперт сообщила, что заемщик может попросить банк о прощении долга

Она пояснила, что прощение долга — это освобождение должника от имущественной обязанности. Заемщик вправе направить в банк обращение с просьбой простить долг, объяснив, почему он не имеет возможности его отдать — как правило, это отсутствие средств и имущества на его погашение, пишут «Известия» со ссылкой на агентство «Прайм».
Одновременно с этим юрист отметила, что банки весьма неохотно и редко идут на то, чтобы простить долг, поскольку на проблемные кредиты финансовая организация должна создавать резерв. Прощение долга — это дар, в результате которого возникает экономическая выгода в виде экономии на расходах по погашению долга и налогооблагаемый доход. Однако чаще банки предпочитают признать задолженность, которую не удается взыскать, безнадежной.
Тютюнникова сообщила, что для этого банк должен обратиться в суд, получить исполнительный лист и передать его приставам, получить от них акт о невозможности взыскания в связи с отсутствием имущества у должника, и только после этого будет принято решение о признании задолженности безнадежной и ее списании. После этого обязанности платить налог с суммы списанного долга у гражданина не будет, подытожила эксперт.