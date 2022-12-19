Эксперт сообщила, что заемщик может попросить банк о прощении долга

Тютюнникова сообщила, что для этого банк должен обратиться в суд, получить исполнительный лист и передать его приставам, получить от них акт о невозможности взыскания в связи с отсутствием имущества у должника, и только после этого будет принято решение о признании задолженности безнадежной и ее списании. После этого обязанности платить налог с суммы списанного долга у гражданина не будет, подытожила эксперт.