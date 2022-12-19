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Экс-начальник омской полиции Быков: «Меня осудят за провокацию, а остальным ничего!»

Сегодня, 12:29
Фото: Город55
Евгений Быков общается с адвокатом
Под остальным подсудимый подразумевал якобы посредников во взяточничестве и самих взяткодателей.

В Кировском районном суде города Омска вышло на финишную прямую уголовное дело бывшего руководителя УМВД по городу Омску Евения Быкова, которого винят в получении взяток на общую сумму почти в 7 млн рублей.

На сегодняшнем заседании суд готовился выслушать прения сторон, однако перед их началом Быков заявил ряд ходатайств и разразился эмоциональной речью.

«Все хотят по-тихому освободить Лебедева (экс-начальник отдела по исполнению административного законодательства УМВД по городу Омску – прим. ред.), осудить Павлова (Сергей Павлов – по версии следствия, один из посредников во взяточничестве – прим. ред.), но при этом, скрыв эту информацию от СМИ.  В конечном же итоге все сводится к тому, чтобы показать, мол, во всем виноват один Быков. Интересно получается Павлов якобы под госзащитой сейчас, хотя этого нет, Лебедев заключил досудебное соглашения, без каких-либо на то оснований, от Зубкова (владелец точек по продаже нелегальных сигарет и алкоголя – прим.ред.) вообще отстали, а Игнатьева (хозяин массажных салонов Orange, которые, как считают силовики, и крышевал подсудимый – прим.ред.) и вовсе никто не рассматривал в роли преступника», – на повышенных тонах заявил Быков.

По мнению подсудимого, дескать, все останутся как бы не удел, а осужден будет только он один.

«Значит меня осудят за банальную провокацию и уже больше 20 месяцев держат меня в СИЗО, а им ничего. Поймите, я не хочу быть осужденным за то, чего я не делал, а просто по оговору запуганных лиц», – высказался подсудимый.

Затем были ходатайства со стороны защиты, обед после чего суд все же приступил к судебным прениям.  Во время своей речи гособвинитель Марина Денищенко сочла, что все доводы Евгения Быкова о провокации и оговоре не состоятельны и не нашли каких-либо подтверждений, а вот вину пока еще полковника полиции она сочла полностью доказанной показателями свидетелей, в том числе и действующих полицейских, результатами оперативно-розыскных мероприятий, экспертизами и прочим.

Гособвинитель Марина Денищенко
Фото: Город55
«Путем частичного сложения наказаний прошу суд окончательно назначить подсудимому наказание в виде 11 лет лишения свободы со штрафом в размере 26 млн рублей с запретом заниматься деятельностью связанной с выполнением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в правоохранительных, государственных и муниципальных органах сроком на 6 лет. Лишить подсудимого специального звания полковник полиции», – попросила суд сторона обвинения.

Помимо этого в доход государства должны быть конфискована сумма взятки, – более 6.4 млн рублей, автомобиль KIA, смартфоны и флеш-карты. Также напомним, что по суду в доход государства уже ушла квартира, которая была оформлена на дочь Евгения Быкова.

Омский суд окончательно отнял квартиру у дочки бывшего начальника УМВД Быкова
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Всю речь гособвинителя сам Быков слушал с легкой улыбкой на устах, а в какой-то момент даже махнул рукой. Через два в прениях выступит сторона защиты, которая сегодня, по их заверениям, просто не успела подготовиться. 

 

Евгений Быков слушал речь гособвинителя с улыбкой
Фото: Город55
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