Экс-начальник омской полиции Быков: «Меня осудят за провокацию, а остальным ничего!»

Затем были ходатайства со стороны защиты, обед после чего суд все же приступил к судебным прениям. Во время своей речи гособвинитель Марина Денищенко сочла, что все доводы Евгения Быкова о провокации и оговоре не состоятельны и не нашли каких-либо подтверждений, а вот вину пока еще полковника полиции она сочла полностью доказанной показателями свидетелей, в том числе и действующих полицейских, результатами оперативно-розыскных мероприятий, экспертизами и прочим.