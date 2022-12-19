Дочь солиста «На-На» Владимира Политова пришла в сознание после госпитализации

О госпитализации Алены Политовой заявил Пятый канал. Журналисты сообщали, что девушка находится в коме, и медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких. Также сообщалось, что Алена почувствовала себя плохо, когда находилась у себя в квартире на Пятницкой.