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Дочь солиста «На-На» Владимира Политова пришла в сознание после госпитализации

Сегодня, 16:24
Госпитализированная с отравлением Алена Политова, дочь солиста группы «На-На» Владимира Политова, пришла в сознание.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что девушка находится в тяжелом состоянии из-за интоксикации, вызванной антидепрессантами. Эти препараты ей назначили в связи с перепадами настроения.

Сам солист группы «На-На» Владимир Политов сообщил изданию NEWS.ru, что его дочь чувствует себя хорошо, а  сам он едет к ней в больницу.

О госпитализации Алены Политовой заявил Пятый канал. Журналисты сообщали, что девушка находится в коме, и медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких. Также сообщалось, что Алена почувствовала себя плохо, когда находилась у себя в квартире на Пятницкой.

Напомним, что когда Политов развелся со своей женой, Алена отправилась жить с матерью в Германию. В Россию она вернулась шесть лет назад, и с 2016 года продолжила здесь обучение.

Ранее певец сообщил, что снова вступил в брак. Его избранницей стала 26-летняя сотрудница транспортной компании. Политов познакомился с ней после концерта в Благовещенске. Поженились они 14 января 2021 года.

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