Бандитизм, разбой и мошенничество. В Омске предстанут перед судом сразу 5 членов ОПГ

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что в ведомстве утвердили обвинение для 5 участников ОПГ. В зависимости от роли каждого в деятельности вооруженной банды, судить будут их по семи статьям. По ч. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничество»; ч. 4 ст. 162 УК РФ «разбой»; ч. 3 ст. 163 УК РФ «вымогательство»; ч. 3 ст. 161 УК РФ «грабеж»; ч. 1, ч. 2 ст. 209 УК РФ «бандитизм»; ч. 4 ст. 158 УК РФ «кража» и ч. 4 ст. 309 УК РФ «принуждение к даче ложных показаний».
Следствие установило, что с 2017 года главный обвиняемый организовал группу людей, чтобы обманывать бизнесменов, желающих «обналичить» деньги. Бандиты убеждали жертв перечислять деньги на нужные им счета, но «наличку» после перевода не отдавали. Всего выманили таким образом больше 9 млн рублей.
В 2019 году члены банды повздорили, организатор «отошел от дел», а группировку возглавил его сын. Он собирался заняться вымогательствами, грабежами и разбоем. Группировка пошла во все тяжкие. Они похищали имущество у предпринимателей, нападая на них и связывая. Один из потерпевших получил выстрел из травматического пистолета.
В январе 2021 года бандиты держали в заложниках подставного директора одной из компаний, получили доступ к расчетным счетам и похитили более 1 млн рублей, а при попытке реального владельца заблокировать перевод средств, угрожали расправой. Требовали не обращаться в полицию, забрать заявление и дать ложные показания. Всего за этот период банда причинила пострадавшим ущерба на 3,8 млн рублей.
Всех членов группировки задержали, их заключили под стражу на время следствия. Вину в своих действиях бандиты не признали. Сейчас следствие завершилось, дело передали в Омский областной суд.
Напомним, что дело начало «раскручиваться» после задержания двоих членов банды, которые как раз успели вывести 1 млн рублей со счета бизнесмена. Угрожали бандиты не только ему, но и его семье. Но он все равно обратился в полицию.