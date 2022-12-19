Бандитизм, разбой и мошенничество. В Омске предстанут перед судом сразу 5 членов ОПГ

В 2019 году члены банды повздорили, организатор «отошел от дел», а группировку возглавил его сын. Он собирался заняться вымогательствами, грабежами и разбоем. Группировка пошла во все тяжкие. Они похищали имущество у предпринимателей, нападая на них и связывая. Один из потерпевших получил выстрел из травматического пистолета.