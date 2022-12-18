Вышел погулять с собакой и заодно начал расследование. Будни омской полиции

Работа после работы — таковы будни правоохранителей. Омская полиция сообщила необычную историю из жизни сотрудника.
Вечером после трудового дня участковый уполномоченный отдела № 1 УМВД России по Омску Александр Лапшин гулял со своей собакой. В районе улицы Крупской к нему обратились местные жители, попросили найти владельцев потерявшегося пса, тот был в продуктовом магазине.
Продавцы пояснили, животное мерзло на улице, они пустили его погреться. Но после закрытия магазина собаку девать некуда. Полицейский взял пса к себе на передержку и начал розыск хозяев.
Через час на объявление в соцсетях откликнулась владелица. Омичка рассказала, гуляла с собакой на улице 70 лет Октября и вдруг пес убежал. Выяснилось, его зовут Джеки. Сейчас он уже дома у хозяев.