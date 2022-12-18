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Вышел погулять с собакой и заодно начал расследование. Будни омской полиции

Сегодня, 04:17
Фото: 1MI
иллюстрация

Омский полицейский помог найти хозяев потерявшейся собаки

Мужчина отработал в участке весь день, но не смог отдохнуть вечером.

Работа после работы — таковы будни правоохранителей. Омская полиция сообщила необычную историю из жизни сотрудника.

Вечером после трудового дня участковый уполномоченный отдела № 1 УМВД России по Омску Александр Лапшин гулял со своей собакой. В районе улицы Крупской к нему обратились местные жители, попросили найти владельцев потерявшегося пса, тот был в продуктовом магазине.

Продавцы пояснили, животное мерзло на улице, они пустили его погреться. Но после закрытия магазина собаку девать некуда. Полицейский взял пса к себе на передержку и начал розыск хозяев.

Через час на объявление в соцсетях откликнулась владелица. Омичка рассказала, гуляла с собакой на улице 70 лет Октября и вдруг пес убежал. Выяснилось, его зовут Джеки. Сейчас он уже дома у хозяев.

#Общество#Происшествия#Новости#Омск#Полиция#Расследование#Собака#Животные
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