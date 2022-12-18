Вандалы на катке, грядущая вьюга и индекс «Оливье». Новости воскресного Омска

В Омске открылись масштабные новогодние пространства: «Зимний Любинский» в стиле СССР и самый большой городской каток на «Красно звезде». Чем праздничнее атмосфера вокруг, тем больше омичи верят в чудо. Например, один молодой человек осмелился публично сделать своей девушке предложение руки и сердца. Там еще была световая иллюминация, музыка, овации и костюм Деда Мороза. У нас есть фото!