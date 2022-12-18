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Вандалы на катке, грядущая вьюга и индекс «Оливье». Новости воскресного Омска

Сегодня, 14:00
Фото: 1MI
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Вандалы в Омске

Омичи рассказали об акте вандализма на школьном катке. Неизвестные разрушили ледяное покрытие. Мы рассказываем версии горожан, приводим позицию мэрии и администрации школы:

«Скинули банки с маслом». Каток омской школы зверски испортили вандалы
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Погода в Омске сегодня

Погода не дает омичам спокойно готовиться к Новому году. На грядущей неделе метель наберет обороты. Публикуем актуальный прогноз. Ожидания синоптиков насторожили всех, в частности спасателей. Региональный МЧС поспешило обратиться к жителям области.

В преддверии Нового года

В Омске открылись масштабные новогодние пространства: «Зимний Любинский» в стиле СССР и самый большой городской каток на «Красно звезде». Чем праздничнее атмосфера вокруг, тем больше омичи верят в чудо. Например, один молодой человек осмелился публично сделать своей девушке предложение руки и сердца. Там еще была световая иллюминация, музыка, овации и костюм Деда Мороза. У нас есть фото!

От чудес к реальности. Статистики высчитали традиционную стоимость новогодних салатов — они за год, предсказуемо, подорожали. Ниже подробности:

Омичу все по плечу? Как за год подорожали новогодние салаты
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#Общество#Город#Происшествия#Экономика#Спорт#Новости#Омск#Омская область#Вандалы#Ухудшение погоды#Новый год
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