Строго 18+. Половина омичей выступают за жесткий запрет продажи сигарет

Каждый второй омич уверен, следует ввести запрет на торговлю табаком несовершеннолетним. Среди согласных с такой мерой больше всего тех, кто никогда не курил. Возражает каждый четвертый — 24% опрошенных, они считают, каждый человек сам волен решать, иметь ему вредную привычку или нет.