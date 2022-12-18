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Строго 18+. Половина омичей выступают за жесткий запрет продажи сигарет

Сегодня, 10:07
Фото: 1MI
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Четверть омичей выступают против антитабачных мер

11% опрошенных дают зарок бросить курить с нового года.

Сколько омичей одобряют продажу сигарет молодому поколению? Сервис по поиску работы SuperJob провел соцопрос и поделился результатами.

Каждый второй омич уверен, следует ввести запрет на торговлю табаком несовершеннолетним. Среди согласных с такой мерой больше всего тех, кто никогда не курил. Возражает каждый четвертый — 24% опрошенных, они считают, каждый человек сам волен решать, иметь ему вредную привычку или нет.

Исследование показало, что каждый девятый респондент обещает бросить сигареты с нового года.

Отметим, в Новой Зеландии ввели пожизненные ограничения на продажу сигарет тем, кто родился после 1 января 2009 года. Так, считают власти страны, можно увеличить продолжительность жизни населения. Кроме того, бюджет сэкономит свыше пяти миллиардов долларов за счет отсутствия необходимости лечить болезни, вызванные вредной привычкой.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько пожаров случилось в регионе из-за горящих окурков.

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#Общество#Новости#Омск#Омская область#Россия#Курение#Статистика#Здравоохранение
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