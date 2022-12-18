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Пицца или шаурма. В Омске на одном фудкорте продают сразу два бизнеса

Сегодня, 11:35
Фото: 1MI
иллюстрация

На омском фудкорте «Зеленый рынок» продают сразу две точки

Один из предпринимателей решил схитрить, чтобы продать заведение побыстрее.

В Омске все чаще стали продавать готовый бизнес. Например, за 2 250 000 рублей ищут покупателя пиццерии «Pizza 25». Она находится на Левом берегу.

На сайте объявлений говорится, что в заведении есть дизайнерский ремонт. Площадь помещения — 25 «квадратов». Оно полностью оборудовано техникой, в том числе телевизором для меню, комплектом на 16 пейджеров и видеонаблюдением.

Интересно, вместе с точкой общепита новый хозяин получит дополнительно «рецепт бруклинского теста, технологические карты пицц, процесс приготовления».

Автор этого объявления параллельно пытается продать и просто помещение под кафе, хотя речь об одном и том же объекте. Во втором случае в стоимость входит меньше позиций. Соответственно, цена ниже — 850 тысяч рублей.

Мы обнаружили еще одно предложение. На этот раз речь о «Baker 13», это кафе, которое специализируется на приготовлении шаурмы. Стоимость готового бизнеса — 1 650 000 рублей. Хотя торговая площадь здесь больше — 30 квадратных метров.

Особенный рецепт новому владельцу обещают и здесь. Также он получит все оборудование.

Примечательно, что обе точки располагают на фудкорте «Зеленый рынок», что на 70 лет Октября. Пространство позиционирует себя как площадку, которая «готова объединить в себе лучшие представительства фермерских хозяйств в Омске». Фудкорт открылся в сентябре этого года.

#Общество#Город#Экономика#Новости#Омск#Кафе#Бизнес#Продажа
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