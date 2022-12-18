Не все идет по плану. Омские гимнастки уехали на соревнования и попались преступнику

Один из местных поведал, что видел подозрительного человека, тот долго возился с замком на двери отеля и оглядывался. Очевидец сообщил приметы подозреваемого. Ориентировку разослали в соседние регионы. Столичная полиция заявила, что знают мужчину — это 40-летний житель Московской области, он уже привлекал к себе внимание силовиков.