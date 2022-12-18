Не все идет по плану. Омские гимнастки уехали на соревнования и попались преступнику

В рязанскую полицию обратился 54-летняя омичка, тренер местной команды гимнасток. Она рассказала, что у двух ее спортсменок пропали смартфоны. Подробности пояснили в пресс-службе рязанского УМВД.
Команда из Омской области приехала в другой регион на соревнования, расположилась в одном из отелей. Две гимнастки зашли в соседний номер к подружкам и не стали запирать дверь своей комнаты. Вернувшись, девушки обнаружили пропажу.
Местные правоохранители осмотрели гостиницу, нашли следы взлома запасной двери. Они опросили жителей ближайших домов, полагая, что преступника стоит искать не среди постояльцев и работников отеля.
Один из местных поведал, что видел подозрительного человека, тот долго возился с замком на двери отеля и оглядывался. Очевидец сообщил приметы подозреваемого. Ориентировку разослали в соседние регионы. Столичная полиция заявила, что знают мужчину — это 40-летний житель Московской области, он уже привлекал к себе внимание силовиков.
Подозреваемого разыскали и задержали. Похищенные у омичек телефоны нашли. Выяснилось, в последнее время мужчина жил в Рязани, но нигде не работал, пробрался в отель ради кражи. Возбуждено уголовное дело.