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«Кина не будет». В Омской области отключат ТВ и радио

Сегодня, 07:13
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области временно отключат ТВ и радио

Ограничения ожидаются перед Новым годом.

В Омской области ожидаются отключения ТВ-трансляций. Об этом сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть.

Кратковременные перерывы в вещании коснутся некоторых населенных пунктов. Так, в Ачаирском поселке 22 декабря с 11:00 до 17:00; в селе Крестики 20 декабря с 11:00 до 17:00; в поселке Черлак 21 декабря с 8:00 до 17:00.

«На станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы», — говорится на официальном сайте. Однако на действия могут повлиять плохие погодные условия, предупреждают абонентов. Работы могут отменить или перенести.

#Общество#Новости#Омская область#Телевидение Омск#Радио
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