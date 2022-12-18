Кратковременные перерывы в вещании коснутся некоторых населенных пунктов. Так, в Ачаирском поселке 22 декабря с 11:00 до 17:00; в селе Крестики 20 декабря с 11:00 до 17:00; в поселке Черлак 21 декабря с 8:00 до 17:00.