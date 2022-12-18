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Испытание «красной зоной»

Сегодня, 04:00
Фото: 12 канал
Документальный фильм «ВЫЗОВ ПРИНЯТ. КРАСНАЯ ЗОНА» был создан на 12 канале в 2020 году — в самом начале пандемии COVID-19.

Красная зона. Казалось бы просто два слова. Но… Для многих это то, что навсегда меняет их жизнь на «до» и «после». Врачи мечтают, чтобы пациенты оттуда смогли сами уйти домой. Но так бывает не всегда. Репортаж из Красной зоны, истории тех, кто выжил, вопреки статистике, прогнозы врачей и эпидемиологов. Вызов принят. Красная зона.

Фото: 12 канал

Автор фильма Антон Парахин побывал в эпицентре борьбы с коронавирусом.

О нелёгком труде врачей, об угрозе, которой они себя подвергают, и о том, чем ещё жертвуют ради пациентов. Об этом новый авторский фильм Антона Парахина «Вызов принят. Красная зона». Будут истории тех, кто победил коронавирус. Они расскажут, через какие испытания пришлось пройти им и их близким. Зритель узнает и мнение эпидемиологов: почему новый вирус совсем не как грипп, почему его сравнивают с ВИЧ и знаменитой «испанкой».

Фото: 12 канал
 — Это фильм — история. Фильм-исповедь, если хотите. Фильм-призыв. Коронавирус есть! И от него умирают! Он опаснее гриппа. Его даже сравнивают с ВИЧ. Что нас ждёт, если и дальше не соблюдать режим самоизоляции и меры безопасности?! Врачи, эпидемиологи, пациенты, победившие смертельную болезнь, все они — герои нашего фильма. Что испытывают родные человека, который несколько недель находится на ИВЛ, а врачи не дают прогнозов?
А что чувствуют сами врачи, теряя пациентов? И почему вирусологи, говоря о коронавирусе, вспоминают «испанку», и уверяют, что рост заболеваемости будет продолжаться? Честные интервью, кадры, от которых кому-то станет не по себе, мнения, которые призывают одуматься, — говорит автор фильма «Вызов принят. Красная зона» Антон Парахин.

Год производства — 2020 г.

Ссылка для просмотра — https://12-kanal.ru/news/59514/

#Общество#Омск#Омская область
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