Испытание «красной зоной»

О нелёгком труде врачей, об угрозе, которой они себя подвергают, и о том, чем ещё жертвуют ради пациентов. Об этом новый авторский фильм Антона Парахина «Вызов принят. Красная зона». Будут истории тех, кто победил коронавирус. Они расскажут, через какие испытания пришлось пройти им и их близким. Зритель узнает и мнение эпидемиологов: почему новый вирус совсем не как грипп, почему его сравнивают с ВИЧ и знаменитой «испанкой».