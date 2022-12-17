Жуткая гибель. В Омской области поезд сбил мужчину

Около станции «Пикетное» в Марьяновском районе проходящий поезд сбил мужчину в районе 23 часов вечера 16 декабря. Омской транспортной прокуратуре предстоит выяснить все причины и обстоятельства трагедии, а также проверить, соблюдалось ли законодательство о безопасности движения на железной дороге.