Жуткая гибель. В Омской области поезд сбил мужчину

Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщила, что в Омской области снова человека сбил поезд.
Около станции «Пикетное» в Марьяновском районе проходящий поезд сбил мужчину в районе 23 часов вечера 16 декабря. Омской транспортной прокуратуре предстоит выяснить все причины и обстоятельства трагедии, а также проверить, соблюдалось ли законодательство о безопасности движения на железной дороге.
Напомним, что совсем недавно аналогичная трагедия случилась неподалеку, в районном центре, у станции «Мариановка». Машинист предупреждал пешехода о приближении состава, инициировал экстренное торможение, но мужчина не спасся.