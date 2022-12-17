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Жуткая гибель. В Омской области поезд сбил мужчину

Сегодня, 09:36
Фото: 1MI
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В Омской области снова человек попал под ночной поезд около станции

Транспортная прокуратура Омской области устанавливает обстоятельства страшного происшествия.

Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщила, что в Омской области снова человека сбил поезд.

Около станции «Пикетное» в Марьяновском районе проходящий поезд сбил мужчину в районе 23 часов вечера 16 декабря. Омской транспортной прокуратуре предстоит выяснить все причины и обстоятельства трагедии, а также проверить, соблюдалось ли законодательство о безопасности движения на железной дороге.

Напомним, что совсем недавно аналогичная трагедия случилась неподалеку, в районном центре, у станции «Мариановка». Машинист предупреждал пешехода о приближении состава, инициировал экстренное торможение, но мужчина не спасся.

В Омской области мужчина ночью попал под грузовой поезд
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#Дарья Зыкова#Происшествия#Новости#Омская область#Марьяновский район#Транспортная прокуратура#Поезд#Смерть человека
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