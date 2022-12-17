Возить омичей дорого. Автобусам и троллейбусам одобрили новую стоимость проезда

На сайте региональной энергетической комиссии появился подписанный приказ о принятии новых тарифов для автобусного «ПП № 8» и «Электрического транспорта».
«Автобусы» в ноябре запросили тариф 48 рублей и 73 копейки, а «Троллейбусы» — 68 рублей и 50 копеек. Предыдущий установленный РЭК тариф был 45,97 и 64,63 рубля соответственно.
Ранее внесенный проект приказа не одобрили. Комиссия сочла, что автобусные перевозки выходят дороже, тариф «ПП № 8» установили в 48 рублей и 85 копеек. А «Электрическому транспорту» — наоборот, снизили запрошенную стоимость. Теперь один проезд в троллейбусе обойдется предприятию в 67 рублей и 69 копеек.
Приказ подписал зампред РЭК Омской области Юрий Меньшиков, вступит в силу он с 1 января 2023 года. Напомним, что пока пассажиров напрямую это не коснется, оплату проезда омичам обещали не поднимать ни в 2023, ни в 2024 году. Введенные тарифы за вычетом фактической оплаты проезда субсидирует омский бюджет.