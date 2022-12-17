Возить омичей дорого. Автобусам и троллейбусам одобрили новую стоимость проезда

Приказ подписал зампред РЭК Омской области Юрий Меньшиков, вступит в силу он с 1 января 2023 года. Напомним, что пока пассажиров напрямую это не коснется, оплату проезда омичам обещали не поднимать ни в 2023, ни в 2024 году. Введенные тарифы за вычетом фактической оплаты проезда субсидирует омский бюджет.