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Возить омичей дорого. Автобусам и троллейбусам одобрили новую стоимость проезда

Сегодня, 03:44
Фото: 1MI
иллюстрация

Омским пассажирским перевозчикам одобрили повышение тарифов на проезд

Омский РЭК утвердил новую стоимость проезда для пассажирского транспорта. Разбираемся, насколько за год стало дороже возить омичей.

На сайте региональной энергетической комиссии появился подписанный приказ о принятии новых тарифов для автобусного «ПП № 8» и «Электрического транспорта».

«Автобусы» в ноябре запросили тариф 48 рублей и 73 копейки, а «Троллейбусы» — 68 рублей и 50 копеек. Предыдущий установленный РЭК тариф был 45,97 и 64,63 рубля соответственно.

Ранее внесенный проект приказа не одобрили. Комиссия сочла, что автобусные перевозки выходят дороже, тариф «ПП № 8» установили в 48 рублей и 85 копеек. А «Электрическому транспорту» — наоборот, снизили запрошенную стоимость. Теперь один проезд в троллейбусе обойдется предприятию в 67 рублей и 69 копеек.

Приказ подписал зампред РЭК Омской области Юрий Меньшиков, вступит в силу он с 1 января 2023 года. Напомним, что пока пассажиров напрямую это не коснется, оплату проезда омичам обещали не поднимать ни в 2023, ни в 2024 году. Введенные тарифы за вычетом фактической оплаты проезда субсидирует омский бюджет.

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#Дарья Зыкова#Город#Новости#Омск#Рэк#Тарифы#Стоимость проезда#Проезд в общественном транспорте#Автобусы#Троллейбусы#Пассажирский транспорт
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