В воскресенье смотрим кино вместе

И однажды судьба забрасывает его в Большой Нью-Йорк, где его ждут приключения, опасности, новые друзья, а самое главное встреча с Главным Злодеем, могущественным Королем Демонов, мечтающим разрушить город мечты Санни.
Маленькой Обезьянке придется стать Большим Героем, чтобы спасти Нью-Йорк и новых друзей.
Приключения анимационного героя можно увидеть на 12 канале 18 декабря в 12:30.
А уже в 16:00 — российский мини-сериал «Минус один», сюжет которого для многих может показаться знакомым.
Лена и Вася счастливо женаты, у них двое детей. Но бытовой конфликт приводит к череде событий, заканчивающихся грандиозной ссорой супругов. В пылу скандала они заявляют, что прекрасно проживут друг без друга. И получают такую возможность в самом буквальном смысле: теперь Лена живет в мире, в котором нет Васи, а Вася — в мире, в котором нет Лены.
Все остальное остается неизменным: и у Лены, и у Васи есть дети, соседи и родственники — по комплекту для каждого из супругов. Лена и Вася находят способ связи — это один из телевизионных каналов, по которому они могут видеть друг друга. Окрыленные свободой, супруги начинают жить отдельно: Вася нянчит детей, Лена ищет работу. У обоих завязываются свои романтические отношения. Но очень скоро они понимают, что никто не может заменить им друг друга. Теперь Лене и Васе предстоит найти способ воссоединения… Если это вообще возможно.
Полная телепрограмма доступна по ссылке —