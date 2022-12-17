В воскресенье смотрим кино вместе

Все остальное остается неизменным: и у Лены, и у Васи есть дети, соседи и родственники — по комплекту для каждого из супругов. Лена и Вася находят способ связи — это один из телевизионных каналов, по которому они могут видеть друг друга. Окрыленные свободой, супруги начинают жить отдельно: Вася нянчит детей, Лена ищет работу. У обоих завязываются свои романтические отношения. Но очень скоро они понимают, что никто не может заменить им друг друга. Теперь Лене и Васе предстоит найти способ воссоединения… Если это вообще возможно.