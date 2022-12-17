В ДТП пострадал ребенок. В Омске столкнулись три автомобиля

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила о тройном ДТП с пострадавшими в центре Омска.
Около 20:40 в Госавтоинспекции приняли сообщение о происшествии на ул. Волочаевской, около дома № 17. Сотрудники ГИБДД на месте предварительно выяснили, что 30-летняя омичка за рулем автомобиля Daihatsu не справилась с управлением и оказалась на встречной полосе, где и произошло столкновение с автомобилем Toyota Corona. За рулем Toyota был 44-летний омич. Также на фотографиях, опубликованных пресс-службой есть и третий участник аварии — автомобиль Honda.
В результате столкновения пострадала водительница Daihatsu и ее маленькая пассажирка. 30-летнюю женщину и 9-летнюю девочку доставили в больницу. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшей аварии.
Напомним, 15 декабря тоже произошла тройная авария. Омич на Skoda не уступил дорогу на перекрестке, его автомобиль «бросило» на троллейбус, а другого участника — на светофорный столб.