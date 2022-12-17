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В ДТП пострадал ребенок. В Омске столкнулись три автомобиля

Сегодня, 11:26
Фото: пресс-служба УМВД Омской области

30-летняя омичка с ребенком в салоне не справилась с управлением

Омичка выехала на встречную полосу и «собрала» тройное ДТП. 9-летний ребенок доставлен в больницу.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила о тройном ДТП с пострадавшими в центре Омска.

Около 20:40 в Госавтоинспекции приняли сообщение о происшествии на ул. Волочаевской, около дома № 17. Сотрудники ГИБДД на месте предварительно выяснили, что 30-летняя омичка за рулем автомобиля Daihatsu не справилась с управлением и оказалась на встречной полосе, где и произошло столкновение с автомобилем Toyota Corona. За рулем Toyota был 44-летний омич. Также на фотографиях, опубликованных пресс-службой есть и третий участник аварии — автомобиль Honda.

В результате столкновения пострадала водительница Daihatsu и ее маленькая пассажирка. 30-летнюю женщину и 9-летнюю девочку доставили в больницу. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшей аварии.

Фото: пресс-служба УМВД Омской области

Напомним, 15 декабря тоже произошла тройная авария. Омич на Skoda не уступил дорогу на перекрестке, его автомобиль «бросило» на троллейбус, а другого участника — на светофорный столб.

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#Омск#Происшествия#Город#Новости#ДТП с пострадавшими#ДТП с детьми#ДТП#Тройное ДТП#Дарья Зыкова
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