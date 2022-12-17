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В чем сила интернета? Кого-то выпустят из СИЗО, а медикам дадут такси. Омск сегодня

Сегодня, 14:44
Фото: Город55
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Итоги субботы.

Новость № 1. Педиатрам и терапевтам из городских больниц и поликлиник позволят бесплатно передвигаться по городу на такси. Мера временная, но зато сразу отрядили 50 автомобилей. Врачи быстрее смогут добраться к пациентам по предновогодним пробкам.

50 легковых «скорых». Омских таксистов мобилизовали на помощь медикам
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Новость № 2. Из СИЗО могут отпустить одного из омских бизнесменов, директора «Нефтегазстроймонтажа». По делу о взятках всем остальным участникам, заключенным под стражу, суд продлил меру пресечения, а Дмитрию Немишу — нет. Следствие же ходатайствовало о продлении срока для всех троих.

«Трое из ларца». Из СИЗО могут отпустить гендиректора омского «Нефтегазстроймонтажа»
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Новость № 3. Омичка пожаловалась в соцсетях на то, что детей в 61 школе не спасали от холода даже электрические обогреватели. Жалоба привлекла внимание мэрии. Тепло подадут, а в новом году школу обещали отремонтировать.

Сила интернета. Омичка пожаловалась в соцсетях на холод в школе
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#Дарья Зыкова#Город#Общество#Жалобы#Отопление#СИЗО#Суд#Медики#Новости#Омск#Омская область#Россия#Касается каждого
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