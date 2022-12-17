В чем сила интернета? Кого-то выпустят из СИЗО, а медикам дадут такси. Омск сегодня

Новость № 1. Педиатрам и терапевтам из городских больниц и поликлиник позволят бесплатно передвигаться по городу на такси. Мера временная, но зато сразу отрядили 50 автомобилей. Врачи быстрее смогут добраться к пациентам по предновогодним пробкам.
Новость № 2. Из СИЗО могут отпустить одного из омских бизнесменов, директора «Нефтегазстроймонтажа». По делу о взятках всем остальным участникам, заключенным под стражу, суд продлил меру пресечения, а Дмитрию Немишу — нет. Следствие же ходатайствовало о продлении срока для всех троих.
Новость № 3. Омичка пожаловалась в соцсетях на то, что детей в 61 школе не спасали от холода даже электрические обогреватели. Жалоба привлекла внимание мэрии. Тепло подадут, а в новом году школу обещали отремонтировать.