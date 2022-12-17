В чем сила интернета? Кого-то выпустят из СИЗО, а медикам дадут такси. Омск сегодня

Новость № 2. Из СИЗО могут отпустить одного из омских бизнесменов, директора «Нефтегазстроймонтажа». По делу о взятках всем остальным участникам, заключенным под стражу, суд продлил меру пресечения, а Дмитрию Немишу — нет. Следствие же ходатайствовало о продлении срока для всех троих.