«Трое из ларца». Из СИЗО могут отпустить гендиректора омского «Нефтегазстроймонтажа»

Кроме того, недавно выяснилось, что Дмитрий Немиш остался должен налоговой службе почти 500 млн рублей налогов на прибыль и НДС. Проверка по этим налогам проходила еще в 2020 году. Пока неизвестно, какую меру пресечения для него избрал Басманный суд вместо заключения под стражей.