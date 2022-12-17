«Трое из ларца». Из СИЗО могут отпустить гендиректора омского «Нефтегазстроймонтажа»

Posted 17 декабря 2022, 07:48
Published 17 декабря 2022, 07:48
Modified 17 декабря 2022, 07:52
Updated 17 декабря 2022, 07:52
Издание «Коммерческие Вести» сообщило о том, что в Басманном суде Москвы рассмотрели ходатайство от следствия о продлении содержания под стражей для экс-начальника омского УФНС, адвоката Дмитрия Григорьева и гендиректора «Нефтегазстроймонтажа» Дмитрия Немиша.
Григорьева и Репина суд решил оставить в СИЗО, а вот Немишу продлять заключение не стали. Отметим, что все трое сразу попытались оспорить аресты, но апелляции выиграть не удалось, как и Репину выйти под залог. Задержали омичей 19 октября.
Напомним, что бывшего главу омской налоговой обвиняют в получении 10 млн рублей за невключение подконтрольных Дмитрию Немишу фирм в график налоговых проверок. А Дмитрия Григорьева обвиняют в посредничестве по передаче взятки.
Кроме того, недавно выяснилось, что Дмитрий Немиш остался должен налоговой службе почти 500 млн рублей налогов на прибыль и НДС. Проверка по этим налогам проходила еще в 2020 году. Пока неизвестно, какую меру пресечения для него избрал Басманный суд вместо заключения под стражей.
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