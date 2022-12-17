Социальные выплаты подробно. Омичи будут получать старые деньги по-новому

Пресс-служба омского отделения ПФР сообщила подробности о едином пособии для семей с низкими доходами. С 1 января по всей стране вводится единое пособие в качестве меры поддержки для нуждающихся.
Целью изменений является «бесшовное» предоставление помощи семьям от постановки на учет по беременности до достижения ребенком 17 лет. Пока такой подход организован для семей, где дети в возрасте от 3 до 17 лет.
Предполагается, что жизненную ситуацию семьи будут рассматривать комплексно. Требования для получения пособия следующие:
Выплата назначается сроком на 1 год. Ее размер напрямую зависит от дефицита доходов семьи. Например, семье может не хватать 50, 75 или 100% от детского прожиточного минимума в расчете на каждого ребенка. Он 2023 году составит 13 624 рубля.
Из-за объединения выплат изменятся условия для получения пособия на детей от 0 до 3 лет. Раньше они были поэтапными и зависели от демографической ситуации. Изменения коснутся и выплат для беременных женщин, которые получат право на 75 и 100% прожиточного минимума для трудоспособного населения. В Омской области на 2023 год этот минимум составит 14383 рубля.
Новый формат не отменяет предыдущих назначенных пособий, все они продолжат выплачиваться до конца назначенного срока. Семьям, которым назначена выплата в размере 100% за год обращаться за назначением единого пособия с 1 января не нужно. Всем остальным можно будет подать заявления через госуслуги, МФЦ или отделение Социального фонда.
Напомним, ранее Город55 подробно разобрался, какие выплаты ждут омичей от губернатора.