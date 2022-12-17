Социальные выплаты подробно. Омичи будут получать старые деньги по-новому

Из-за объединения выплат изменятся условия для получения пособия на детей от 0 до 3 лет. Раньше они были поэтапными и зависели от демографической ситуации. Изменения коснутся и выплат для беременных женщин, которые получат право на 75 и 100% прожиточного минимума для трудоспособного населения. В Омской области на 2023 год этот минимум составит 14383 рубля.