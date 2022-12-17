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«Покоривший космос» — о чем расскажет новый проект «12 канала»?

Сегодня, 09:00
Фото: 12 канал
В 2022 году исполнилось 115 лет со дня рождения Сергея Королева — выдающегося советского конструктора, основоположника практической космонавтики.

Несмотря на то, что о Королеве снято достаточное количество фильмов: как художественных, так и документальных, в биографии этого незаурядного человека по-прежнему остается немало «белых пятен». И связаны они, по большей части, с омским периодом в его жизни. Так, в любимой всеми Википедии указывается, что с 1941 по 1942 гг. Королев «под руководством А.Н. Туполева принимал активное участие в создании бомбардировщиков Пе-2 и Ту-2». Но то, что создание лучшего бомбардировщика Второй Мировой войны Ту-2 происходило в Омске, там даже не упоминается.

Фото: 12 канал

Складывается впечатление, что у биографов Королева всегда было стойкое убеждение: время, которое конструктор провел в далеком сибирском городе, — тяжелый, безрадостный и не самый значительный отрезок в его жизни. Но это не так! Доказать это взялись авторы проекта «Покоривший космос» журналист Светлана Лазарева и режиссер Андрей Кириллов. В их распоряжении уникальные документы Омского исторического архива, Архива Управления УФСБ по Омской области, а также отделы ценных и редких книг и периодики Омской областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина.

Фото: 12 канал

Авторы проекта не стали ограничиваться только Омском. Они уже побывали в г. Казани, где им удалось встретиться с теми, кто лично знал Сергея Королева и работал с ним. Некоторые из фактов казанского периода уже стали частью сценария и сейчас ждут момента непосредственного воплощения в фильме.

Фото: 12 канал

Принять участие в проекте согласились ведущие актеры Омского Академического театра драмы: Заслуженный артист России Александр Гончарук, Александр Соловьев, Владислав Пузырников, Олег Теплоухов, Степан Дворянкин и др.

Фото: 12 канал

Основными локациями фильма служат старые цеха ПО «Полет — филиал «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева», что, бесспорно, дает возможность передать уникальную атмосферу военного времени 1941–1942 гг.

Фото: 12 канал

Главную роль в фильме исполнит актер Омской драмы Александр Соловьев. Для того, чтобы образ 30-летнего Сергея Королева, только что вернувшегося с Колымы, получился достоверным, ему придется многим пожертвовать — серьезно похудеть и почти под ноль обрить голову. Но даже не это главное. Главное проникнуться, пропитаться идеей, понять как это, даже в заключении, быть одержимым идеей космоса и его покорения. Ведь в перспективность ракетостроения тогда В СССР мало кто верил, не понимая, как можно заставить летать «неуправляемую палку».

Внутренняя сила, вера в свою фантастическую идею помогли Королеву преодолеть тяжелейшие испытания и стать тем, кем он стал. Первый искусственный спутник Земли, первый запуск собаки на орбиту, первый полет человека в космос — этими победами мир обязан Сергею Королеву. Это достойный пример стойкости, самоотверженности и целеустремленности на пути к достижению самых амбициозных целей, как одного человека, так и всей страны в целом.

Проект реализуется в партнерстве с Омским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Подробнее о проекте по ссылке — https://12-kanal.ru/news/148566/

#Общество#Омск#Омская область
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