«Покоривший космос» — о чем расскажет новый проект «12 канала»?

Несмотря на то, что о Королеве снято достаточное количество фильмов: как художественных, так и документальных, в биографии этого незаурядного человека по-прежнему остается немало «белых пятен». И связаны они, по большей части, с омским периодом в его жизни. Так, в любимой всеми Википедии указывается, что с 1941 по 1942 гг. Королев «под руководством А.Н. Туполева принимал активное участие в создании бомбардировщиков Пе-2 и Ту-2». Но то, что создание лучшего бомбардировщика Второй Мировой войны Ту-2 происходило в Омске, там даже не упоминается.