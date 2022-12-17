Нападающий омского «Авангарда» Семенов помог разгромить сборную Казахстана

Во второй двадцатиминутке россияне, что говорится, поймали кураж: сначала на восьмой минуте Александр Кадейкин увеличил разрыв, затем Дмитрий Воронков с передачи Никиты Нестерова и Ильи Сафронова сделал счет на табло 4:1, а на 17-й минуте периода нападающий «Авангарда» Кирилл Семенов довел счет почти до разгромного.