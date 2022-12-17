Нападающий омского «Авангарда» Семенов помог разгромить сборную Казахстана

В эти дни в Москве на льду ЦСКА-Арены проходит юбилейный 55-й Кубок Первого канала, в котором участвуют сборные Белоруссии, Казахстана и России по хоккею.
Первый матч сборная России провела против команды Казахстана. Встреча началась весьма тревожно для россиян: уже на второй минуте они заработали удаление, которое с передачи Никиты Михайлиса реализовал Кирилл Савицкий.
Подопечные Алексея Жамнова смогли собраться лишь ко второй половине периода, – на 12 минуте Константин Окулов, которому ассистировал Никита Нестеров, реализовал большинство. Через три минуты сборная России вырвалась вперед – Илья Сафонов и Александр Никишин вывели на бросок Максима Джиошвили, который был точен.
Во второй двадцатиминутке россияне, что говорится, поймали кураж: сначала на восьмой минуте Александр Кадейкин увеличил разрыв, затем Дмитрий Воронков с передачи Никиты Нестерова и Ильи Сафронова сделал счет на табло 4:1, а на 17-й минуте периода нападающий «Авангарда» Кирилл Семенов довел счет почти до разгромного.
В третьем периоде хоккеисты сборной России чуть расслабились и пропустили вторую шайбу в свои ворота: отличился Роман Старченко, которому помогли Никита Михайлис и Кирилл Полохов. Россияне ответили на это только за 8 минут до финальной сирены, когда Дмитрий Воронков с передачи Максима Джиошвили поразил ворота казахстанцев.
Следующую игру подопечные Жамнова проведут завтра против сборной Белоруссии.