Краснов уехал, а комиссия осталась. В прокуратуре Омской области примут граждан

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что комиссия генеральной прокуратуры России проведет личный прием граждан в ближайшую среду, 21 декабря. Начнут запускать просителей с 10 часов утра. Проходить прием будет в здании прокуратуры Омской области по адресу ул. Ленина д. 1. Омичей попросили иметь при себе паспорт.
На этот раз Игоря Краснова не будет, но комиссия продолжит начатое им дело. Напомним, что 6 декабря генпрокурор России больше 5 часов общался с жителями региона во время рабочего визита в Омск. Обработано было около 30 личных обращений. По всем заявкам были даны срочные поручения и.о. прокурора Омской области. Игорь Краснов назначил служебные и межведомственные проверки и взял ход их исполнения под личный контроль.