Краснов уехал, а комиссия осталась. В прокуратуре Омской области примут граждан

На этот раз Игоря Краснова не будет, но комиссия продолжит начатое им дело. Напомним, что 6 декабря генпрокурор России больше 5 часов общался с жителями региона во время рабочего визита в Омск. Обработано было около 30 личных обращений. По всем заявкам были даны срочные поручения и.о. прокурора Омской области. Игорь Краснов назначил служебные и межведомственные проверки и взял ход их исполнения под личный контроль.