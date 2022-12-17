Добавить несколько штрихов к портрету звезды

Искренние эмоции, глубокие мысли, любопытные факты в интервью с актерами, музыкантами, политиками и писателями. Героями полюбившегося телевизионного проекта 12 канала становятся люди с узнаваемыми лицами, голосами и фамилиями. Ведущая Светлана Веретенникова и художник Аркадий Булыгин в 2014 году начали встречать гостей Омска и составлять свою звездную галерею. Вслед за мастером в 2020 году эстафету подхватила яркая и талантливая карикатуристка Алёна Пожиленко.