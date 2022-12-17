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Добавить несколько штрихов к портрету звезды

Сегодня, 04:00
Фото: 12 канал
Порой нескольких штрихов достаточно, чтобы составить самый точный портрет.

Искренние эмоции, глубокие мысли, любопытные факты в интервью с актерами, музыкантами, политиками и писателями. Героями полюбившегося телевизионного проекта 12 канала становятся люди с узнаваемыми лицами, голосами и фамилиями. Ведущая Светлана Веретенникова и художник Аркадий Булыгин в 2014 году начали встречать гостей Омска и составлять свою звездную галерею. Вслед за мастером в 2020 году эстафету подхватила яркая и талантливая карикатуристка Алёна Пожиленко.

В разные года героями программы 12 канала «Штрихи к портрету» были Михаил Жванецкий, Юрий Шевчук, Денис Мацуев, Диана Арбенина, Александр Городницкий, Ирина Хакамада, Елена Яковлева, Олег Газманов, Александр Панкратов-Черный, Ирина Аллегрова, Александр Розенбаум, Любовь Толкалина, Даниил Крамер, Вадим Демчог, Эмин Агаларов, Наталия Орейро и др. Каждый из них увез из Омска дружеский шарж и с радостью оставил здесь воспоминания и впечатления о себе.

А вот недавние гости:

Фото: 12 канал

Ззапоминающийся артист, чья судьба привлекает современных зрителей и журналистов не меньше, чем сыгранные роли. В юности он шел по стопам матери, доктора психологических наук, но вскоре свернул с дистанции, получив почти одновременно дипломы МГУ и ГИТИСа.

Фото: 12 канал

Раз за разом актёр рассказывает о себе, интересные вопросы становятся привычным, но Даниил Спиваковский вновь принимает предложение об интервью, как и любые другие радости и тяготы однажды и окончательно выбранной профессии.

Фото: 12 канал

«Узнаваемость падает, и это хорошо!» — шутит актер Виктор Логинов, который в течение нескольких лет отзывался на имя героя известного телевизионного сериала.
О Гене Букине и его поклонниках говорит с доброй иронией — Логинов привык с благодарностью смотреть в прошлое.

Фото: 12 канал

Беспокойное детство, жажда новой жизни, работа шахтером, грузчиком, спасателем и педагогом, созданные и расторгнутые браки, покорённые и оставленные города: в этом выпуске несколько штрихов к портрету артиста и человека, который привык не только брать, но и нести ответственность.

Все выпуски проекта доступны по ссылке — https://12-kanal.ru/program/shtrikhi-k-portretu/154339/

#Общество#Омск#Омская область
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