50 легковых «скорых». Омских таксистов мобилизовали на помощь медикам

Напомним, что к 15 числу в Омской области закрыли на карантин 1369 классов в школах и 241 группу в детских садах. «Разгулялись» не только обычные ОРВИ, но и свиной грипп. Всего вирусами гриппа болеют больше половины «простудившихся» омичей, которых около 19 тысяч. В связи с этим правительство решило вводить в поликлиниках ПЦР-тестирование.