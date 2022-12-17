50 легковых «скорых». Омских таксистов мобилизовали на помощь медикам

Пресс-служба минздрава Омской области сообщила, что с 15 декабря до 13 января терапевты и педиатры из городских больниц и поликлиник будут передвигаться по городу на такси. Расширили автопарк временно, но зато сразу на 50 автомобилей.
Мера позволит не только быстрее добираться к пациентам по предновогодним пробкам, но и ускорит доставку анализов в лаборатории. Работать дополнительные машины будут с 8:00 до 20:00 часов, без выходных.
Напомним, что к 15 числу в Омской области закрыли на карантин 1369 классов в школах и 241 группу в детских садах. «Разгулялись» не только обычные ОРВИ, но и свиной грипп. Всего вирусами гриппа болеют больше половины «простудившихся» омичей, которых около 19 тысяч. В связи с этим правительство решило вводить в поликлиниках ПЦР-тестирование.