Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

50 легковых «скорых». Омских таксистов мобилизовали на помощь медикам

Сегодня, 04:44
Фото: 1MI
иллюстрация

За омскими врачами закрепили «личных водителей» на период новогодних праздников

Новогодняя медпомощь с комфортом. К омским медикам «приставили» на месяц таксистов, чтобы горожане быстрее получали помощь.

Пресс-служба минздрава Омской области сообщила, что с 15 декабря до 13 января терапевты и педиатры из городских больниц и поликлиник будут передвигаться по городу на такси. Расширили автопарк временно, но зато сразу на 50 автомобилей.

Мера позволит не только быстрее добираться к пациентам по предновогодним пробкам, но и ускорит доставку анализов в лаборатории. Работать дополнительные машины будут с 8:00 до 20:00 часов, без выходных.

Напомним, что к 15 числу в Омской области закрыли на карантин 1369 классов в школах и 241 группу в детских садах. «Разгулялись» не только обычные ОРВИ, но и свиной грипп. Всего вирусами гриппа болеют больше половины «простудившихся» омичей, которых около 19 тысяч. В связи с этим правительство решило вводить в поликлиниках ПЦР-тестирование.

У омичей начнут выявлять грипп при помощи ПЦР-тестов
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Город#Новости#Омск#Минздрав Омской области#Медики#Такси#Заболеваемость
Подпишитесь
Краник Горностаевой и «чушки» Кипервара. Неизвестные нюансы громких уголовных дел
15 декабря 05:43
«Трое из ларца». Из СИЗО могут отпустить гендиректора омского «Нефтегазстроймонтажа»
Сегодня, 07:48
Выяснилось, кто будет кормить чиновников из омского правительства на праздники
Вчера, 13:17
Омский депутат Дмитрий Павлов готовится строить офисный центр на улице Орджоникидзе
Вчера, 11:10
«Субаренда» с щедрого плеча. В Омске частнику сдали простаивающие маршрутки
Сегодня, 05:47
Глоток тепла. После морозных выходных в Омске температура упадет почти до 0 градусов
Вчера, 09:03