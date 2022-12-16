Жуткая видимость и гололед, зато тепло. К омичам несется ветер Атлантики

Пресс-служба Обь-Иртышского УГМС сообщила, что с 14 декабря погода в Омской области формируется антициклоном. Слабая облачность, мало осадков, местами изморозь, а среднесуточная температура воздуха холоднее нормы на 6-12 градусов. Сегодня и завтра омичам еще предстоит жить во власти холодных воздушных масс.
Но в воскресенье синоптики обещают перемены. К Омску придет циклон, атмосферное давление начнет меняться, холодные массы вытеснит «тяжелая» вода в облаках с Атлантики.
«С падением атмосферного давления в воскресенье, 18 декабря, погодные условия начнут меняться. На территорию Омской области станет поступать белее теплая воздушная масса. Температура воздуха днем повысится до -10…-15», — комментирует прогноз начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.
К понедельнику влияние атлантического циклона полностью войдет в силу, регион засыплет мокрым снегом, ветер разгонится до порывов в 17 м. в с. Днем температура может доходить до -2, ожидается сильный гололед и плохая видимость. Водителям и пешеходам стоит быть особенно внимательными друг к другу и к дорогам.
Напомним, что потепление ждет омичей ненадолго, почти сразу вернется мороз: