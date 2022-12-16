Жуткая видимость и гололед, зато тепло. К омичам несется ветер Атлантики

К понедельнику влияние атлантического циклона полностью войдет в силу, регион засыплет мокрым снегом, ветер разгонится до порывов в 17 м. в с. Днем температура может доходить до -2, ожидается сильный гололед и плохая видимость. Водителям и пешеходам стоит быть особенно внимательными друг к другу и к дорогам.