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Жуткая видимость и гололед, зато тепло. К омичам несется ветер Атлантики

Сегодня, 11:56
Фото: 1MI
иллюстрация

Ветер несет к Омску атлантический циклон с теплом и мокрым снегом

В Омск идет атлантический циклон. Воздушные массы с океана принесут «гостинцы» в виде резкого потепления, мокрого снега и влажного ветра.

Пресс-служба Обь-Иртышского УГМС сообщила, что с 14 декабря погода в Омской области формируется антициклоном. Слабая облачность, мало осадков, местами изморозь, а среднесуточная температура воздуха холоднее нормы на 6-12 градусов. Сегодня и завтра омичам еще предстоит жить во власти холодных воздушных масс.

Но в воскресенье синоптики обещают перемены. К Омску придет циклон, атмосферное давление начнет меняться, холодные массы вытеснит «тяжелая» вода в облаках с Атлантики.

«С падением атмосферного давления в воскресенье, 18 декабря,  погодные условия начнут меняться. На территорию Омской области станет поступать белее теплая воздушная масса. Температура воздуха днем повысится до -10…-15», —  комментирует прогноз начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.

К понедельнику влияние атлантического циклона полностью войдет в силу, регион засыплет мокрым снегом, ветер разгонится до порывов в 17 м. в с. Днем температура может доходить до -2, ожидается сильный гололед и плохая видимость. Водителям и пешеходам стоит быть особенно внимательными друг к другу и к дорогам.

Напомним, что потепление ждет омичей ненадолго, почти сразу вернется мороз:

Глоток тепла. После морозных выходных в Омске температура упадет почти до 0 градусов
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#Дарья Зыкова#Погода в Омске#Новости#Омская область#УГМС#Циклон#Потепление#Штормовой ветер#Снег
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