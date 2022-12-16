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Жительница Тюмени отсудила у односельчанина 20 тыс рублей за травму домашнего питомца

16 декабря 18:20
Женщина подала в суд и добилась компенсацию за травму, которую сосед нанес ее коту.

Об этом пишет INFOX.RU со ссылкой на сообщение из Телеграм-канала объединенной пресс-службы региональных судов.

По этой информации, мужчина косил траву на тракторе и случайно повредил лапу коту. На лечение питомца женщине пришлось израсходовать крупную сумму.

Виновник происшествия, пытался убедить суд, что у него не было намерения навредить животному. Кот неожиданно выскочил из-под колес его трактора, а до этого он его просто не видел. Но суд все же поддержал сторону заявительницы и взыскал с мужчины 20 тысяч рублей в ее пользу.

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