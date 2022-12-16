Жительница Тюмени отсудила у односельчанина 20 тыс рублей за травму домашнего питомца

Виновник происшествия, пытался убедить суд, что у него не было намерения навредить животному. Кот неожиданно выскочил из-под колес его трактора, а до этого он его просто не видел. Но суд все же поддержал сторону заявительницы и взыскал с мужчины 20 тысяч рублей в ее пользу.