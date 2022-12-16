В Таиланде от удара электротоком погиб гражданин РФ 19-ти лет

Данными о трагедии поделилось ТАСС.
Сообщается, что спортивная площадка была временно закрыта городской администрацией на период проведения следственных действий. Об этом пишет Russian.rt.com.
По предварительной информации, молодой человек мог получить удар током по причине того, что проводка в области основания фонарного столба была оголена.
Известно, что сотрудники посольства поддерживают связь с членами семьи погибшего, также находящимися в Таиланде.
Ранее сообщалось, что в Сеуле в результате давки погибли трое жительниц России.