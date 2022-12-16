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В омском парке «Вокруг света» вечером 17 декабря откроют каток

Сегодня, 14:15
В Омске 17 декабря в 17:00 в парке «Вокруг света» откроют ледовый каток.

Как передает «КП — Омск», в буднии дни до 16:00 стоимость входа на каток составит 150 рублей для взрослых и 100 рублей для детей до шести лет. С 16:00 до 22:00 — 250 и 100 рублей соответственно. 

В выходные дни стоимость фиксированная: взрослым — 300 рублей, а детям до шести лет — 150 рублей. 

Прокат коньков за первый час стоит 150 рублей, а за каждый последующий — 100 рублей.

Предусмотрены также скидки для льготников в размере 30% на выход на лед и прокат коньков, но только в будний день.

Услуга «помощник фигуриста» стоит 100 рублей в час.

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