В омском парке «Вокруг света» вечером 17 декабря откроют каток

Как передает «КП — Омск», в буднии дни до 16:00 стоимость входа на каток составит 150 рублей для взрослых и 100 рублей для детей до шести лет. С 16:00 до 22:00 — 250 и 100 рублей соответственно.
В выходные дни стоимость фиксированная: взрослым — 300 рублей, а детям до шести лет — 150 рублей.
Прокат коньков за первый час стоит 150 рублей, а за каждый последующий — 100 рублей.
Предусмотрены также скидки для льготников в размере 30% на выход на лед и прокат коньков, но только в будний день.
Услуга «помощник фигуриста» стоит 100 рублей в час.