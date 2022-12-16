В Омске появится умная система для контроля за обещественным транспортом

Этот центр будет распределять транспортные потоки, следить за отсутствием пробок и задержек при движении транспорта. В случае чрезвычайных ситуаций на дорогах специальные и коммунальные службы смогут реагировать быстрее. Ожидается, что качество перевозок возрастет, а безопасность перевозок станет выше.