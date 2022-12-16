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В Омске появится умная система для контроля за обещественным транспортом

Сегодня, 06:42
Фото: 1MI

В Омске создадут центр для контроля работы пассажирского транспорта

Специальный центр собираются создать в 2023–2027 годах.

Правительство Омской области согласовало проект по созданию интеллектуальных транспортных систем в регионе в 2023–2027 годы. Планируется, что проект позволит улучшить эффективность и безопасность дорожного движения.

С помощью проекта улучшится управление перевозками на общественном транспорте, а специальные и городские службы станут лучше координировать свою деятельность. Для этого появится единый центр управления организацией дорожного движения.

Этот центр будет распределять транспортные потоки, следить за отсутствием пробок и задержек при движении транспорта. В случае чрезвычайных ситуаций на дорогах специальные и коммунальные службы смогут реагировать быстрее. Ожидается, что качество перевозок возрастет, а безопасность перевозок станет выше.

#Вероника Жукова#Город#Новости#Омск#Омская область#Городской транспорт#Пассажирский транспорт
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