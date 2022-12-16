В Омске появились пенсионерки, способные вывести мошенников на чистую воду

В пресс-службе УМВД России по Омской области сообщили о розыске мужчины, который под видом компьютерного мастера пытался обманывать пенсионерок, выставляя сумасшедшие ценники за простую работу.
На такую уловку едва не попалась 62-летняя жительница Омска. Женщина рассказала, что нашла в почтовом ящике листовку с рекламой услуг компьютерного мастера. Она решила воспользоваться его услугами и пригласила его в свою квартиру на улицу Красный Путь.
Мастер починил системный блок компьютера и переустановил операционную систему, а также заказал новую клавиатуру. За свою работу он запросил 20 тыс рублей. Женщине эта сумма показалась завышенной, но она все же заплатила мужчине 15 тыс рублей. Только после ухода мастера женщина поняла, что стала жертвой мошенника.
Омичка добавила, что мастер назвался Романом Сотниковым. Теперь его разыскивает полиция, чтобы опросить, добавили в пресс-службе омской полиции.