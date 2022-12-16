В Омске появились пенсионерки, способные вывести мошенников на чистую воду

Мастер починил системный блок компьютера и переустановил операционную систему, а также заказал новую клавиатуру. За свою работу он запросил 20 тыс рублей. Женщине эта сумма показалась завышенной, но она все же заплатила мужчине 15 тыс рублей. Только после ухода мастера женщина поняла, что стала жертвой мошенника.