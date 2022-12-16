В Ленинском районе на льду встретятся сборная жителей Подмосковья и «Легенды хоккея»

17 декабря в Ленинском округе Московской области пройдет вторая игра в рамках проекта «Выходи во двор», сообщает 360tv.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства физической культуры и спорта. На льду встретятся любительские команды Подмосковья и звезды российского хоккея.
В составе команды «Легенды хоккея» — олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев, олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ Виталий Прохоров, олимпийский чемпион Андрей Коваленко, призер Олимпиады Борис Миронов. Капитан команды — двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.
Играть в сменных звеньях обоих команд традиционно будут юные спортсмены, комментировать матч будет спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.