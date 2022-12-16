В Ленинском районе на льду встретятся сборная жителей Подмосковья и «Легенды хоккея»

17 декабря в Ленинском округе Московской области пройдет вторая игра в рамках проекта «Выходи во двор», сообщает 360tv.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства физической культуры и спорта. На льду встретятся любительские команды Подмосковья и звезды российского хоккея.