Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

В Ленинском районе на льду встретятся сборная жителей Подмосковья и «Легенды хоккея»

Сегодня, 10:53
Это будет вторая игра в рамках проекта «Выходи во двор».

17 декабря в Ленинском округе Московской области пройдет вторая игра в рамках проекта «Выходи во двор», сообщает 360tv.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства физической культуры и спорта. На льду встретятся любительские команды Подмосковья и звезды российского хоккея.

В составе команды «Легенды хоккея» — олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев, олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ Виталий Прохоров, олимпийский чемпион Андрей Коваленко, призер Олимпиады Борис Миронов. Капитан команды — двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Играть в сменных звеньях обоих команд традиционно будут юные спортсмены, комментировать матч будет спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов. 

Подпишитесь
Краник Горностаевой и «чушки» Кипервара. Неизвестные нюансы громких уголовных дел
Вчера, 05:43
Налоговая не стала банкротить одну из фирм семьи Веретено
Сегодня, 07:13
Неожиданное решение. Омский рыбак возмутился статьей для виновника ДТП
Сегодня, 09:32
Омский депутат Дмитрий Павлов готовится строить офисный центр на улице Орджоникидзе
Сегодня, 11:10
Новый «титул». Знаменитый омич попал под санкции США
Сегодня, 07:38
Глоток тепла. После морозных выходных в Омске температура упадет почти до 0 градусов
Сегодня, 09:03