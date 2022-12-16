Минпросвящения РФ и Рособрнадзор утвердили сроки проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2023 году. Планируется, что досрочный период ЕГЭ будет с 20 марта по 19 апреля, основной период — с 26 мая по 1 июля, а дополнительный период — с 6 по 19 сентября.