Минпросвящения РФ и Рособрнадзор утвердили сроки проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2023 году. Планируется, что досрочный период ЕГЭ будет с 20 марта по 19 апреля, основной период — с 26 мая по 1 июля, а дополнительный период — с 6 по 19 сентября.
Основной период ЕГЭ начнется с экзаменов по географии, литературе и химии (26 мая). «Говорение» по иностранным языкам ожидается 16 и 17 июня, а ЕГЭ по информатике — 19 и 20 июня.
ЕГЭ по русскому языку состоится 29 мая. Экзамен по математике базового и профильного уровней пройдет 1 июня. Написать физику и историю можно будет 5 июня. Сдача ЕГЭ по обществознанию запланирована на 8 июня, биология и письменная часть по иностранным языкам — 13 июня.
Что касается ОГЭ, то экзамены также пройдут в три периода. Досрочный период продлится с 21 апреля по 16 мая, основной период — с 24 мая по 1 июля, дополнительный период — с 4 по 23 сентября. Добавим, что основной период сдачи экзаменов завершится 1 июля.