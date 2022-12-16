РКН: с начала года произошло более 140 случаев утечки данных россиян

Как пишет INFOX.RU со ссылкой на РИА Новости, Роскомнадзор подтверждает тревожную статистику по утечкам личных данных россиян за 2022 год. По информации ведомства за это время произошло более 140 подобных случаев - около 600 миллионов записей о гражданах попало в общий доступ.
В ведомстве отмечают, что утечки также были и в медорганизациях, в которых личные данные клиентов должны быть особенно защищены, ведь в медицинских базах отображено гораздо больше данных, чем в любых других сервисах.
Ранее специалисты из InfoWatch сообщили, что в российских медучреждениях в последнее время случаи утечек сильно участились. Исследователи подчеркивают - информация сливается умышленно либо похищается.
В Минцифрах, наконец, подняли вопрос об ужесточении ответственности за утечку персональных данных. Уже подготовили законопроект, по которому с организаций, допустивших утечку личных данных, будет взиматься штраф в размере до 3% от оборота. Напомним, что сейчас за это положен штраф до 100 тысяч рублей, но чаще всего организациям назначают 60 тысяч.