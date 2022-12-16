РКН: с начала года произошло более 140 случаев утечки данных россиян

В Минцифрах, наконец, подняли вопрос об ужесточении ответственности за утечку персональных данных. Уже подготовили законопроект, по которому с организаций, допустивших утечку личных данных, будет взиматься штраф в размере до 3% от оборота. Напомним, что сейчас за это положен штраф до 100 тысяч рублей, но чаще всего организациям назначают 60 тысяч.