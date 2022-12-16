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Ремонтные работы. В Омске отключат от воды «Тепловую компанию» и жилые дома

Сегодня, 11:21
Фото: 1MI
иллюстрация

«ОмскВодоканал» анонсировал отключения воды на начало рабочей недели

Врезка трубопровода, ремонты и отладка подачи воды. Омичи во вторник останутся без воды на полдня, а в среду – на весь день.

Пресс-служба «ОмскВодоканала» сообщила о грядущих отключениях холодной воды и заранее принесла омичам извинения за доставленные неудобства.

20 декабря, во вторник, с 9:00 утра до 18:00 вечера будут врезать новый трубопровод и в тестовом режиме повышать давление по адресу ул. 20 лет РККА д. 202. В связи с работами воду отключат по следующим адресам:

  • 20 лет РККА - 202 А, 206, 208 и 210;
  • Масленникова - 179, 181, 183 и 185.

Также под отключение попадает ЦТП-704 МП «Тепловая компания». Питьевую воду подвезут на все время работ, машина будет ждать горожан у 206 дома на ул. 20 лет РККА.

На 21 декабря, в среду, анонсировали работы по подключению к системе водоснабжения по адресу ул. Крупской, д. 7/1. Работы будут идти с 10:00 до 22:00. Останутся без воды дома и на работе люди в следующих местах:

  • Перелета  - 20, 22, 22/1, 24 и26;
  • Крупской -  3, 5, 7, 7/1, 9/1 и 9/2;
  • бульвар Заречный -  10, 10/2.

Машина с питьевой водой по запросам от горожан будет курсировать между ул. Перелета, д. 26 и ул. Крупской, д. 7. Координировать перемещение будут диспетчеры, им можно дозвониться по номеру: 75-16-00.

Напомним, что недавно омский УФАС выиграл у "ОмскВодоканала" суд за несправедливые поборы.

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#Дарья Зыкова#Омск#Город#Новости#Водоканал#Отключение воды
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