Пресс-служба «ОмскВодоканала» сообщила о грядущих отключениях холодной воды и заранее принесла омичам извинения за доставленные неудобства.
20 декабря, во вторник, с 9:00 утра до 18:00 вечера будут врезать новый трубопровод и в тестовом режиме повышать давление по адресу ул. 20 лет РККА д. 202. В связи с работами воду отключат по следующим адресам:
Также под отключение попадает ЦТП-704 МП «Тепловая компания». Питьевую воду подвезут на все время работ, машина будет ждать горожан у 206 дома на ул. 20 лет РККА.
На 21 декабря, в среду, анонсировали работы по подключению к системе водоснабжения по адресу ул. Крупской, д. 7/1. Работы будут идти с 10:00 до 22:00. Останутся без воды дома и на работе люди в следующих местах:
Машина с питьевой водой по запросам от горожан будет курсировать между ул. Перелета, д. 26 и ул. Крупской, д. 7. Координировать перемещение будут диспетчеры, им можно дозвониться по номеру: 75-16-00.
Напомним, что недавно омский УФАС выиграл у "ОмскВодоканала" суд за несправедливые поборы.