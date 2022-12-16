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Опять нечем дышать? Последняя морозная ночь в Омске станет максимально неприятной

Сегодня, 11:22
Фото: 1MI
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В Омской области на фоне морозов объявили режим «черного неба»

О проблемах с воздухом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

В Обь-Иртышском УГМС сообщили об очередном режиме неблагоприятных метеоусловий, во время которого в Омске могут особенно четко ощущаться неприятные запахи. Так называемый режим «черного времени» продлится до утра субботы.

«С 00 часов до 11 часов 17 декабря на территории города Омск и Омской области ожидается наступление метеорологических условий, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе и для объявления периода НМУ первой степени опасности», — сообщили синоптики.

В это время предприятия обязаны снижать уровень нагрузки на атмосферу и быть готовыми к переходу на максимально щадящий уровень выбросов. Все выбросы, которые выпустят предприятия, осядут на город.

В последний раз режим НМУ вводился в Омске в среду, 14 декабря - в первый день жутких 30-градусных морозов. 

Закрываем окна. В Омске вновь объявят режим НМУ
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Фото: Город55
#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Нму#Воздух#Запах#Неприятный запах#Выбросы
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