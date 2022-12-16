Опять нечем дышать? Последняя морозная ночь в Омске станет максимально неприятной

В Обь-Иртышском УГМС сообщили об очередном режиме неблагоприятных метеоусловий, во время которого в Омске могут особенно четко ощущаться неприятные запахи. Так называемый режим «черного времени» продлится до утра субботы.
«С 00 часов до 11 часов 17 декабря на территории города Омск и Омской области ожидается наступление метеорологических условий, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе и для объявления периода НМУ первой степени опасности», — сообщили синоптики.
В это время предприятия обязаны снижать уровень нагрузки на атмосферу и быть готовыми к переходу на максимально щадящий уровень выбросов. Все выбросы, которые выпустят предприятия, осядут на город.
В последний раз режим НМУ вводился в Омске в среду, 14 декабря - в первый день жутких 30-градусных морозов.