Опять нечем дышать? Последняя морозная ночь в Омске станет максимально неприятной

Posted 16 декабря 2022, 11:22
Published 16 декабря 2022, 11:22
Modified 16 декабря 2022, 11:24
Updated 16 декабря 2022, 11:24
В Обь-Иртышском УГМС сообщили об очередном режиме неблагоприятных метеоусловий, во время которого в Омске могут особенно четко ощущаться неприятные запахи. Так называемый режим «черного времени» продлится до утра субботы.
«С 00 часов до 11 часов 17 декабря на территории города Омск и Омской области ожидается наступление метеорологических условий, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе и для объявления периода НМУ первой степени опасности», — сообщили синоптики.
В это время предприятия обязаны снижать уровень нагрузки на атмосферу и быть готовыми к переходу на максимально щадящий уровень выбросов. Все выбросы, которые выпустят предприятия, осядут на город.
В последний раз режим НМУ вводился в Омске в среду, 14 декабря - в первый день жутких 30-градусных морозов.
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