Выяснилось, кто будет кормить чиновников из омского правительства на праздники

Согласно информации с портала госзакупок, аукцион на организацию торжественных мероприятий правительства Омской области выиграла ООО «Гостиница «Аврора».
Максимальная цена контракта составила 500 тыс рублей.
По условиям контракта исполнитель обязуется выполнять заявки заказчика (организовывать завтраки, обеды, ужины, банкеты). При этом выполнение заявки должно осуществляться круглосуточно 7 дней в неделю.
Мероприятия могут проводиться в ресторанах, в помещениях Государственного заказчика, а также на выездных мероприятиях (включая их проведение на открытом воздухе в шатрах, палатках).
Исполнитель должен будет закупать продукты питания, готовить блюда согласно установленному меню, украшать и сервировать стол, подключать в обслуживанию гостей официантов и утилизировать отходы. Отмечается, что ассортимент блюд и напитков, должен учитывать пожелания Государственного заказчика, национальные и религиозные традиции.
Предоставляемые услуги и условия их предоставления должны быть безопасными для жизни и здоровья.
В контракте также прописано примерное меню на все виды мероприятий. Так, на завтрак могут быть поданы: глазунья, омлет, блины фаршированные лососем или отварными лисичками, канапе, мини-брускетта, штрудель и расстегай.
На обед: канапе с тигровой креветкой или канапе с красной икрой, канапе утиное магре с манго или канапе из семги, мясное ассорти, речная форель или филе телятины.
На ужин могут подать: рулетики из карбоната или из языка, копченый ростбиф или закуска из лосося с авокадо, рыбное ассорти, салаты, мини-шашлычки, свиная отбивная и медальоны из индейки в беконе.
А на банкет: шесть видов ассорти, теплый салат из телятины или из утки, жюльен с языком говяжьим или с белыми грибами, шницель из свинины.
Перечень блюд является ориентировочным и может быть изменен по согласованию сторон в рамках стоимости меню, отмечают в контракте.