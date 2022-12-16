Омский депутат Дмитрий Павлов готовится строить офисный центр на улице Орджоникидзе

На улице Орджоникидзе в ближайшее время может начаться строительство общественно-делового центра. Согласно открытым данным, проект уже прошел негосударственную экспертизу, получено положительное заключение. Документы были подготовлены проектным институтом «Новые технологии», экспертизу проводило ООО «Экспертно-проектный центр».
Застройщиком является Дмитрий Борисович Павлов — известный омский бизнесмен, владелец компании «Омские кабельные сети» и ряда других фирм, который уже вторую пятилетку подряд заседает в Законодательном собрании Омской области.
Кстати, на прошлой неделе мы писали, что одна из фирм, связанных с семьей Павловых, может быть признана банкротом из-за 300-тысячного долга. Речь шла об «АВ-Конструкции». Именно эта компания, как правило, занимается реализацией строительных проектов Дмитрия Павлова.