Омичам ужесточили приговор за рубку леса стоимостью 2 миллиона

Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда ужесточила приговор двум жителям Москаленского района. Ранее их признали виновными в незаконной вырубке 100 берез в урочище Шевченковского сельского поселения. Сумма ущерба составила 1.9 млн рублей. Злоумышленники возместили причиненный ущерб в размере 30 тыс рублей.
Суд признал 35-летнего и 33-летнего омичей виновными в рубках деревьев, а второго омича еще осудили за кражу. В результате их приговорили к 370 и 460 часам обязательных работ. Государственный обвинитель подал апелляцию, поскольку не согласился с таким мягким доказательством.
Суд апелляционной инстанции приговорил первого фигуранта к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Второго омича отправили в колонию строгого режима на два с половиной года. Приговор вступил в силу.