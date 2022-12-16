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Омичам ужесточили приговор за рубку леса стоимостью 2 миллиона

Сегодня, 04:17
Фото: 1MI

Двум омичам ужесточили приговор за незаконную вырубку берез

Один из злоумышленников получили реальный срок, поскольку попался не только на рубке деревьев, но и на краже.

Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда ужесточила приговор двум жителям Москаленского района. Ранее их признали виновными в незаконной вырубке 100 берез в урочище Шевченковского сельского поселения. Сумма ущерба составила 1.9 млн рублей. Злоумышленники возместили причиненный ущерб в размере 30 тыс рублей.

Суд признал 35-летнего и 33-летнего омичей виновными в рубках деревьев, а второго омича еще осудили за кражу. В результате их приговорили к 370 и 460 часам обязательных работ. Государственный обвинитель подал апелляцию, поскольку не согласился с таким мягким доказательством.

Суд апелляционной инстанции приговорил первого фигуранта к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Второго омича отправили в колонию строгого режима на два с половиной года. Приговор вступил в силу.

#Вероника Жукова#Общество#Омская область#Приговор#Апелляция#Вырубка леса#Прокуратура
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