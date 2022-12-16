Омичам ужесточили приговор за рубку леса стоимостью 2 миллиона

Суд признал 35-летнего и 33-летнего омичей виновными в рубках деревьев, а второго омича еще осудили за кражу. В результате их приговорили к 370 и 460 часам обязательных работ. Государственный обвинитель подал апелляцию, поскольку не согласился с таким мягким доказательством.