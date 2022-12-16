Обманул трижды. Омич похитил крупную сумму под видом судебного пристава

Омич поверил и передал подсудимому 300 тыс рублей, которые тот использовал на свои нужды. Также мужчина надел одежду, которая внешне была схожа с формой сотрудника УФССП. В таком виде он обещал потерпевшему помочь с покупкой двух квартир, которые тот арендовал. Омич поверил с передал злоумышленнику 1.38 млн рублей.