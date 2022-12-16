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Обманул трижды. Омич похитил крупную сумму под видом судебного пристава

Сегодня, 03:54
Фото: 1MI

Омич обманул знакомого на 2 миллиона под видом судебного пристава

Злоумышленник несколько раз брал деньги у потерпевшего, который считал, что общается с сотрудником УФССП.

В Омске вынесли приговор 32-летнему мужчине. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.  Суд установил, что в 2020 году подсудимый рассказал потерпевшему, что работает судебным приставом. Якобы по этой причине он может помочь с покупкой арестованный автомобиль до начала торгов.

Омич поверил и передал подсудимому 300 тыс рублей, которые тот использовал на свои нужды. Также мужчина надел одежду, которая внешне была схожа с формой сотрудника УФССП. В таком виде он обещал потерпевшему помочь с покупкой двух квартир, которые тот арендовал. Омич поверил с передал злоумышленнику 1.38 млн рублей.

После чего подсудимый еще раз обманул омича на сумму 63 тыс рублей. Сумма ущерба составила более 1.7 млн рублей. Подсудимого приговорили к 3 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен возместить причиненный ущерб. Приговор еще не вступил в законную силу.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Уголовное дело#Мошенник#Судебный пристав
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