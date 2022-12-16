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Новый «титул». Знаменитый омич попал под санкции США

Сегодня, 07:38
Фото: скриншот видео пресс-службы Республики Коми

В новый санкционный список США попал уроженец Омска Владимир Уйба

Заслуженный врач, заслуженный деятель науки, глава Республики Коми, уроженец Омска, награжденный орденом Мужества, признан нежелательной персоной на территории США.

На сайте американского министерства финансов вышел обновленный список россиян, попавших под санкции. Всего в новом списке 44 человека и больше 20 компаний. Среди компаний и персон «нон-грата» отметился известный российский врач и политик Владимир Уйба, родившийся в Омске в 1958 году.

Новый «титул» Владимир Уйба получил наряду с несколькими десятками глав российских регионов, как глава Республики Коми. Помимо представителей региональных властей в список попали зампред правительства Андрей Белоусов, глава РЖД Олег Белозеров, финансовые организации: «ВТБ», «Росбанк» и «Интеррос». Основатель «Интерроса» Владимир Потанин попал под санкции вместе с родственниками.

Для россиян Владимир Уйба не только политик, но и известный врач. Он награжден орденом Мужества, орденом Александра Невского «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени именно за свою медицинскую и научную деятельность.

Напомним, что в самом начале декабря в санкционные списки попал и губернатор Омской области. Его в списки внесло правительство Великобритании.

Великобритания ввела санкции против губернатора Омской области Буркова
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#Дарья Зыкова#Омск#В мире#Новости#Республика Коми#США#Санкции
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