Новый «титул». Знаменитый омич попал под санкции США

На сайте американского министерства финансов вышел обновленный список россиян, попавших под санкции. Всего в новом списке 44 человека и больше 20 компаний. Среди компаний и персон «нон-грата» отметился известный российский врач и политик Владимир Уйба, родившийся в Омске в 1958 году.
Новый «титул» Владимир Уйба получил наряду с несколькими десятками глав российских регионов, как глава Республики Коми. Помимо представителей региональных властей в список попали зампред правительства Андрей Белоусов, глава РЖД Олег Белозеров, финансовые организации: «ВТБ», «Росбанк» и «Интеррос». Основатель «Интерроса» Владимир Потанин попал под санкции вместе с родственниками.
Для россиян Владимир Уйба не только политик, но и известный врач. Он награжден орденом Мужества, орденом Александра Невского «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени именно за свою медицинскую и научную деятельность.
Напомним, что в самом начале декабря в санкционные списки попал и губернатор Омской области. Его в списки внесло правительство Великобритании.