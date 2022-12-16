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Новые знаки в центре. Омичам запретят парковаться на берегу реки

Сегодня, 10:22
Фото: пресс-служба администрации Омска

У омской гостиницы на берегу реки запретят парковаться в дневное время

Парковку собираются запретить на пересечении улиц Чехова и Щербанева, рядом с гостиницей. Автомобили омичей и гостей города будет увозить эвакуатор.

Пресс-служба администрации Омска сообщила о том, что в центре города, около Оми, установят новые знаки, запрещающие парковку.

Запрет будет действовать с 8:00 до 17:00 часов в районе пересечения ул. Чехова с ул. Щербанева. Установят знак 3.27 «Остановка запрещена» совместно с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор». Такое решение объяснили необходимостью разгрузить дорогу для свободного встречного разъезда и предотвратить заторы на ул. Чехова.

Отметим, что совсем рядом с местом, где запретят парковку, достраивается гостиница. Гостям города нужно будет внимательно смотреть на знаки, как и омичам, чтобы не искать затем автомобиль на специальных стоянках по окраинам города. В администрации также напомнили, что штраф за нарушение запрета составляет 1,5 тыс. рублей.

Напомним, что совсем недавно омичам запретили парковаться на ул. Гусарова, около Больничного переулка. 

Фото: скриншот 2GIS
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#Дарья Зыкова#Город#Новости#Омск#Дорожные знаки#Департамент транспорта мэрии Омска#Парковка
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