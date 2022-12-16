Новые знаки в центре. Омичам запретят парковаться на берегу реки

Отметим, что совсем рядом с местом, где запретят парковку, достраивается гостиница. Гостям города нужно будет внимательно смотреть на знаки, как и омичам, чтобы не искать затем автомобиль на специальных стоянках по окраинам города. В администрации также напомнили, что штраф за нарушение запрета составляет 1,5 тыс. рублей.